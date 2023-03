Tochter da: US-Model Jasmin Tookes wählte klassischen Doppelnamen

Zahlreiche Fans und Kolleginnen gratulierten zum Nachwuchs. So schrieb etwa Model Miranda Kerr - selbst dreifache Mama - zu Tookes' Posting: "Was für ein Engel".

Auch Elsa Hosk gratulierte und schickte rote Herzen. In einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story bedanke sich die frischgebackene Mama. Sie freue sich auf das neue Kapitel in ihrem Leben. Tookes und Borreros haben 2021 in Ecuador geheiratet.