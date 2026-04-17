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Autorin Hera Lind bekam bei Kindererziehung Hilfe von männlichen Au-pairs

Bei Erziehung ihrer vier Kinder wurde Lind von einer Kinderfrau und männlichen Au-pairs unterstützt.
17.04.2026, 09:11

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Hera Lind sitzt und gestikuliert beim Sprechen.

Die deutsche Schriftstellerin Hera Lind ("Das Superweib") würde sich immer wieder für Kinder entscheiden. "Loriot schrieb, dass ein Leben ohne Hund möglich, aber sinnlos sei, für mich gilt das für Kinder", sagte sie der Augsburger Allgemeinen (Freitag). "Das müssen nicht nur die eigenen sein, man kann sein Herz an jedes Kind verlieren." Sie selbst habe Hilfe bei der Erziehung ihrer vier Kinder gehabt - von einer Kinderfrau und mehreren männlichen Au-pairs.

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"Hier lege ich Wert darauf, dass gerade männliche Au-pairs eine Vorbildfunktion haben: Meine Söhne haben gelernt, dass auch, und da lehne ich mich wieder an Loriot an, 'Kosakenzipfel-Träger' sehr wohl in der Lage sind, einen Tisch abzuräumen" sagte Lind. "Heute sind meine Söhne die weltbesten Ehemänner und Väter."

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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