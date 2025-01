Viele Symptome: Autorin Anika Decker litt wegen Wechseljahren an Brain Fog

"Ich stecke seit drei Jahren in den Wechseljahren, habe schon alles bis auf Hitzewallungen durch: Stimmungsschwankungen, Vergesslichkeit, Gelenkschmerzen, Gewichtszu- und -abnahme, fürchterliche Migräne", sagte sie der Zeitschrift Gala. Sie habe sich deswegen hormonell einstellen lassen.

Anika Decker: "Ich hatte Brain Fog, Nebel im Hirn"

Dafür sei sie sehr dankbar, erzählte Decker, "denn ich hatte Brain Fog, Nebel im Hirn. Dadurch konnte ich mich nicht mehr gut konzentrieren und war sehr oft abgelenkt, was beim Schreiben natürlich eine Katastrophe ist. Und ich trug auch so eine Schwere in mir." Nun gehe es ihr körperlich und geistig wieder gut. Sie habe auch wieder "Schwung beim Schreiben bekommen, den hatte ich ewig nicht mehr. Ich bin verliebt in das Leben", sagte sie.