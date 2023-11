Autofahrt mit 1,7 Promille: Jenny Elvers gesteht Alkohol-Rückfall

Ihre früheren Alkoholprobleme hat Jenny Elvers in der Vergangenheit offen thematisiert. 2012 hatte die Schauspielerin nach ihrem betrunkenen Auftritt im TV öffentlich ihre Alkoholabhängigkeit eingeräumt. "Vormittags eine Flasche Sekt, nachmittags eine Flasche Wein und abends eine Flasche Wodka. Oder eine Flasche Whisky oder eine Flasche Gin", hatte sie damals erzählt. Nachdem sich die Reality-Berühmtheit öffentlich zu ihrer Alkoholabhängigkeit bekannt hatte, begab sich für sechs Wochen in eine Entzugsklinik. Jetzt hat Elvers einen Rückfall erlitten.

Jenny Elvers: "Ich bekomme das wieder hin"

Wie die Bild berichtet, soll Elvers am 31. Oktober von der Polizei alkoholisiert am Steuer ihres Autos angetroffen worden sein. Sie sei kontrolliert worden, nachdem sie auffällig geparkt hatte. Vor den Augen der Beamten soll die 51-Jährige ein alkoholisches Mixgetränk eingenommen haben. Ein Atemalkohol-Test habe einen Wert von 1,7 Promille ergeben. Eine Polizeisprecherin bestätigte daraufhin, dass Jenny Elvers wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt worden sei.

