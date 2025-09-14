Patrick Schwarzenegger veröffentlicht Fotos seiner Hochzeit mit Abby Champion

"The White Lotus"-Star Patrick Schwarzenegger hat seine langjährige Partnerin Abby Champion geheiratet. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der Schauspieler eine Reihe an Hochzeitsfotos. Zu den Bildern und zwei weißen Herz-Emojis schrieb der Bräutigam: "The Schwarzeneggers." Zahlreiche Personen übermittelten Glückwünsche. Auf einem der Fotos ist das Paar bei der Trauung zu sehen, auf einem anderen küssen sich Schwarzenegger und Champion, die als Model tätig ist. Die Braut trug ein elegantes schmal geschnittenes Kleid mit einem voluminösen langen Rockteil und kombinierte dazu einen feinen Schleier und Handschuhe.

Zuvor hatte die britische Boulevarzeitung Daily Mail geschrieben, dass die Feier im exklusiven Country Club Gozzer Ranch in Coeur D'Alene im US-Bundesstaat Idaho stattgefunden habe.

Verlobung vor knapp zwei Jahren Der Schauspieler und das Model hatten sich Ende 2023 verlobt. "Für immer und ewig", schrieb Schwarzenegger damals auf Instagram. Patrick Schwarzenegger hält große Stücke auf seine Eltern. "Ich glaube, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie ähnlich ich meinen Eltern in vielen Dingen bin - besonders, was meine Ansichten betrifft", sagte der 31-Jährige im März der Illustrierten Bunte. "Mein Vater ist ein sehr weiser Mann, und ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich Dinge genauso sehe wie er."