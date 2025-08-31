ZiB-Mann Pötzelsberger schwärmt über Falco: "Ein Säulenheiliger"

Ein echtes Konzert-Highlight wurde jetzt dem Publikum in Purkersdorf geboten. Als Auftakt für die große Tour gab sich die Original-Falco-Band unter der Leitung von Thomas Rabitsch mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern die Ehre, um Hans Hölzel hoch leben zu lassen.

Der Abend startete mit ZiB-Moderator Tobias Pötzelsberger, der mit seiner Band musikalisch einheizte.

„Ich habe große Wertschätzung für die Musik von Falco, er ist ein Säulenheiliger, er ist die vorderste Figur der österreichischen Popgeschichte. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor dieser Band, da ist es einfach ein Privileg, dass man da eingeladen wird und mitmachen darf.“