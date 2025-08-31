ZiB-Mann Pötzelsberger schwärmt über Falco: "Ein Säulenheiliger"
Ein echtes Konzert-Highlight wurde jetzt dem Publikum in Purkersdorf geboten. Als Auftakt für die große Tour gab sich die Original-Falco-Band unter der Leitung von Thomas Rabitsch mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern die Ehre, um Hans Hölzel hoch leben zu lassen.
Der Abend startete mit ZiB-Moderator Tobias Pötzelsberger, der mit seiner Band musikalisch einheizte.
„Ich habe große Wertschätzung für die Musik von Falco, er ist ein Säulenheiliger, er ist die vorderste Figur der österreichischen Popgeschichte. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor dieser Band, da ist es einfach ein Privileg, dass man da eingeladen wird und mitmachen darf.“
Mitgemacht haben u. a. auch Johannes Krisch, Moritz Maussner, Roman Gregory, Andie Gabauer, Georgij Makazaria, Edita Malovčić und Tini Kainrath. „Jetzt darf ich endlich einmal meine Rockseite herauslassen“, lachte die Musicalsängerin Anna Milva Gomes.
Und der Regen tat der guten Laune keinen Abbruch. „Angeblich war es eh immer schirch, bei jedem Falco-Gig. Das gehört schon dazu“, grinste Skero, dem vor allem Falcos erste beiden Alben sehr gut gefallen.
„Der Regen ist ja fast schon Tradition bei einem Falco-Konzert“, schmunzelte Thomas Rabitsch, der die Einzigartigkeit dieses Tribute-Konzertes betont. „Die Künstlerinnen und Künstler wollen Falco nicht imitieren, sie treten in ein virtuelles Duett mit ihm und das macht die Sache so einzigartig.“
Gefeiert wurde dann noch ausgiebig bei Niki Neunteufel im Nikodemus.
