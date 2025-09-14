Wienerin Lotte Diry wurde zur Miss Earth Austria gekürt

Bei Miss-Wahlen geht es schon lange nicht mehr allein um das Aussehen. Besonders bei der Miss Earth Austria steht der Umweltgedanke im Vordergrund. Daher muss auch jede Teilnehmerin mit einem Projekt antreten, das sie umsetzen möchte.

Den ersten Platz erreicht diesmal die Wienerin Lotte Diry. "Es war ein unglaubliches Erlebnis mit so vielen wunderschönen und intelligenten Frauen in einem Raum zu stehen und den Titel 'Miss Earth Austria 2025' zu gewinnen. Ich kann es immer noch nicht glauben und freue mich, etwas in meiner Amtszeit zu bewirken."

Konkret möchte sie Kleidertäusche veranstalten. "Um gemeinsam Alternativen zur Fast Fashion Industrie zu kreieren, die für jeden zugänglich sind. Die übrige Kleidung möchte ich an Menschen in Not spenden."