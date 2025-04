Wiener Szene-Figaro Josef Winkler überraschend gestorben

"Ich hatte insgesamt zwölf Verletzungen am Kopf und mehrere Gehirnblutungen", erzählte er damals in einem "oe24"-Interview. Langsam kämpfte er sich aber ins Leben zurück. 2024 konnte er sogar geringfügig in seinen Beruf zurückkehren. Und jetzt die traurige Nachricht seines Todes.

"Ich habe vor vier Tagen mit ihm geschrieben. Ich bin geschockt, es ist furchtbar", so Mausi Lugner gegenüber "Heute" zur überraschenden Todesnachricht.