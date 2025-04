So trauert die Wiener Society um Promi-Figaro Josef Winkler

"Du warst Lebensfreude pur – ein fröhlicher Wirbelwind mit Kamm und Schere, ein Highlight auf jedem Event, ein Meister der Schönheit und der guten Laune. Deine Kunden konnten sich sehen lassen – warum? Wegen Deines Könnens und Deiner Werkzeuge, die so einfach schienen: Kamm und Schere – und doch war es Deine Kunst, die daraus Großes entstehen ließ", so Ex-Money-Maker Alexander Rüdiger via Facebook.