Wie Sohn Lukas jetzt seinem Papa Niki Lauda die Ehre erwiesen hat
Lange Zeit hielt sich Niki Laudas (gestorben 2019) Sohn Lukas eher aus der Öffentlichkeit heraus.
Doch erst kürzlich gab er der italienischen Zeitung Corriere della sera ein Interview, in dem er etwa sagte: "Er war wie ein großer Bruder und irgendwann wie mein bester Freund. Er sprach mit uns nie von oben herab, sondern wie mit Erwachsenen – direkt, klar, unverstellt. Er lehrte uns Demut, dass man nicht prahlen soll, nie über Geld spricht, höflich bleibt und sich selbst nicht zu ernst nimmt."
Und am Mittwoch stellte er sich wieder in den Dienst der Öffentlichkeit, um seinem Papa eine ganz besondere Ehre zu erweisen. Denn in Hof bei Salzburg wurde jetzt ein Bronzebüste von Niki Lauda enthüllt.
Und das übernahm eben sein Sohn Lukas gemeinsam mit dem Ex-Rennfahrer Hans-Joachim Stuck.
