Wie Sohn Lukas jetzt seinem Papa Niki Lauda die Ehre erwiesen hat

Lange Zeit hielt sich Niki Laudas (gestorben 2019) Sohn Lukas eher aus der Öffentlichkeit heraus.

Doch erst kürzlich gab er der italienischen Zeitung Corriere della sera ein Interview, in dem er etwa sagte: "Er war wie ein großer Bruder und irgendwann wie mein bester Freund. Er sprach mit uns nie von oben herab, sondern wie mit Erwachsenen – direkt, klar, unverstellt. Er lehrte uns Demut, dass man nicht prahlen soll, nie über Geld spricht, höflich bleibt und sich selbst nicht zu ernst nimmt."