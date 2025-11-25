Wie Silvia Schneider jetzt 120 Männern eine Freude machte
120 Gardisten durften sich jetzt auf Einladung von Silvia Schneider den Film "Neo Nuggets" im Wiener Village Cinema ansehen. Als Dankeschön für ihren "Licht ins Dunkel"-Einsatz, wie Schneider dem KURIER erzählt.
"Das ist zustande gekommen beim Telefonieren für 'Licht ins Dunkel'. Da ist nämlich ein junger Gardist neben mir gesessen und wir sind ins Plaudern gekommen. Und das ist einfach schon seit vielen Jahren so ein toller Einsatz von der Garde, dass ich mir gedacht habe, es wäre eine schöne Idee, die jungen Gardisten einzuladen."
"Wir erleben hier, dass junge Österreicher, die beim Bundesheer Dienst machen, eine Anerkennung bekommen", so Oberst Georg Frischeis dazu.
Seit 1986 sitzt die Garde an den Spendentelefonen.
"Die jungen Burschen investieren sechs Monate ihres Lebens für die Sicherheit Österreichs. Und Sicherheit fängt für mich auch bei der sozialen Sicherheit an und da ist 'Licht ins Dunkel' ganz weit vorne. Und wenn das mit dieser Einladung honoriert wird, dann glaub ich, dass wir einen ganz tollen Kinoabend erleben werden."
