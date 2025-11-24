Austropromis

300 Gäste ließen Adi Weiss zum 50. Geburtstag hochleben

Zwei fröhliche Menschen feiern ausgelassen in eleganter Kleidung, umgeben von festlicher Dekoration und weiteren Gästen.
Magazin-Herausgeber Adi Weiss zelebrierte mit viel Pomp und Prominenz seinen 50er. Viele deutsche VIPs reisten extra an.
24.11.25, 05:00
Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein!“, wusste schon Schauspiel-Ikone Joan Collins (92). 

Und umso besser, wenn man einem das Alter erst gar nicht ansieht – der Meinung waren jedenfalls die Gäste von „Style Up Your Life!“-Herausgeber Adi Weiss’ großer Geburtstagsparty in der Wiener Prater Alm, wo der selbst titulierte „Modefuzzi“ seinen 50er feierte.

Drei fröhliche Menschen posieren für ein Selfie auf einer Party, während weitere Gäste im Hintergrund stehen.

Schauspielerin Nina Proll, Geburtstagskind Adi Weiss und Claudia Effenberg.

Mehr als 300 Gäste drängten sich dort ganz nach dem Ölsardinen-Prinzip Schulter an Schulter, dazwischen wuselten 15 Go-go-Tänzer und -Tänzerinnen durch. Einmal mehr hat Weiss bewiesen, dass er auf die große Inszenierung steht und sie auch kann.

Talk-Ikone Vera Russwurm moderierte, und Künstlerinnen und Künstler wie Mimin Nina Proll, Ö3-Moderatorin Sylvia Graf, die Sängerin Niddl und Monika Ballwein, die Schlagerstars Simone Stelzer und Charly Brunner, Sänger Vincent Bueno und „Alle Achtung“-Frontmann Christian Stani ließen das Geburtstagskind mit einem eigens komponierten Song hochleben.

Mehrere elegant gekleidete Menschen feiern gemeinsam in einer gemütlich dekorierten Holzhütte mit pinker Beleuchtung.

Auch Viktoria und Heiner Lauterbach sind extra für die Geburtstagsparty angereist.

Zahlreiche Promis, darunter die Schauspieler Heiner Lauterbach und Sven Martinek, reisten extra aus Deutschland an. 

„Es war der beste Geburtstag ever!“, so Adi Weiss gerührt.

