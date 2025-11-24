300 Gäste ließen Adi Weiss zum 50. Geburtstag hochleben

Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein!“, wusste schon Schauspiel-Ikone Joan Collins (92).

Und umso besser, wenn man einem das Alter erst gar nicht ansieht – der Meinung waren jedenfalls die Gäste von „Style Up Your Life!“-Herausgeber Adi Weiss’ großer Geburtstagsparty in der Wiener Prater Alm, wo der selbst titulierte „Modefuzzi“ seinen 50er feierte.