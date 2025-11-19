Pro-Juventute-Gala: Promis zeigen Muskeln und Herz

Nachdem die Oktoberfestzeit vorbei war, konnte es nur eines bedeuten, wenn sich so viele Promis in die Tracht schmissen – die Pro-Juventute-Charity-Gala stand an. Im Congress Center Baden zeigten sich die VIPs für den guten Zweck in den feschen Dirndln und knackigen Lederhosen von „Trachten & Leder Suchodolski“.

Selbst Kickerlegende Walter „Schoko“ Schachner gab da dem Laufsteg gegenüber dem Fußballstadion (Anmerk.: Österreich spielte gegen Bosnien) den Vorzug. „Der Teamchef hat mich nicht einberufen“, scherzte er.