Pro-Juventute-Gala: Promis zeigen Muskeln und Herz
Nachdem die Oktoberfestzeit vorbei war, konnte es nur eines bedeuten, wenn sich so viele Promis in die Tracht schmissen – die Pro-Juventute-Charity-Gala stand an. Im Congress Center Baden zeigten sich die VIPs für den guten Zweck in den feschen Dirndln und knackigen Lederhosen von „Trachten & Leder Suchodolski“.
Selbst Kickerlegende Walter „Schoko“ Schachner gab da dem Laufsteg gegenüber dem Fußballstadion (Anmerk.: Österreich spielte gegen Bosnien) den Vorzug. „Der Teamchef hat mich nicht einberufen“, scherzte er.
Volksmusiker Marc Pircher feierte vor Ort Premiere mit seinem neuen Lied „Amore Mio“ und danach gab’s noch ein „Sieben Sünden“-Duett mit Nik P.
Bei der Benefizauktion konnte man u. a. einen Skitag mit Stefan Eberharter und ein exklusives Dinner bei Kobe-Züchter Gerard Zadrobilek ersteigern. Nik P. schnappte sich übrigens die Tanzstunde mit den Dancing-Stars-Profis Manuela Stöckl und Florian Gschaider.
Im Backstagebereich hatten's die Promis besonders lustig - es kam sogar zum Sixpack-Vergleich.
Schlussendlich wurde eine Spendensumme von 150.000 Euro erzielt. „Das ist ein großartiger Betrag, der ganz wichtig für unsere Arbeit ist“, freute sich Pro Juventute-Präsident Ernst Marth.
Kommentare