Pro-Juventute-Gala: Promis zeigen Muskeln und Herz

Zwei muskulöse, tätowierte Männer posieren oberkörperfrei und lächeln, einer zeigt den Daumen nach oben.
Zahlreiche VIPs stellen sich in den Dienst der guten Sache. 150.000 Euro kamen für die Kinder- und Jugendhilfe zusammen.
19.11.25, 18:58
Nachdem die Oktoberfestzeit vorbei war, konnte es nur eines bedeuten, wenn sich so viele Promis in die Tracht schmissen – die Pro-Juventute-Charity-Gala stand an. Im Congress Center Baden zeigten sich die VIPs für den guten Zweck in den feschen Dirndln und knackigen Lederhosen von „Trachten & Leder Suchodolski“. 

Selbst Kickerlegende Walter „Schoko“ Schachner gab da dem Laufsteg gegenüber dem Fußballstadion (Anmerk.: Österreich spielte gegen Bosnien) den Vorzug. „Der Teamchef hat mich nicht einberufen“, scherzte er.

Ein lächelndes Paar in Tracht posiert, die Frau im Dirndl, der Mann mit Weste und Handschuhen.

Ex-Kicker Walter „Schoko“ Schachner mit Ex-Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder.

Volksmusiker Marc Pircher feierte vor Ort Premiere mit seinem neuen Lied „Amore Mio“ und danach gab’s noch ein „Sieben Sünden“-Duett mit Nik P. 

Bei der Benefizauktion konnte man u. a. einen Skitag mit Stefan Eberharter und ein exklusives Dinner bei Kobe-Züchter Gerard Zadrobilek ersteigern. Nik P. schnappte sich übrigens die Tanzstunde mit den Dancing-Stars-Profis Manuela Stöckl und Florian Gschaider.

Vier Männer in Lederhosen, zwei davon oberkörperfrei mit Tattoos, stehen lachend nebeneinander in einem Raum.

Waschbär- und Waschbrettbauch: Robert Letz, Max Fraisl, Leo Aberer und Christopher Dengg.

Im Backstagebereich hatten's die Promis besonders lustig - es kam sogar zum Sixpack-Vergleich.

Schlussendlich wurde eine Spendensumme von 150.000 Euro erzielt. „Das ist ein großartiger Betrag, der ganz wichtig für unsere Arbeit ist“, freute sich Pro Juventute-Präsident Ernst Marth.

