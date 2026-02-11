Wie Prokopetz und Chmelar die Promis zum Lachen brachten

"Für und Zwider" heißt das neue Kabarettprogramm von Dieter Chmelar und Joesi Prokopetz, mit dem sie jetzt im CasaNova Vienna Premiere feierten. Dabei graben sie tief in ihrer Anekdoten-Kiste mit Promis und VIPs.

Und da der Opernball ja gerade aktuell ist, gab's auch einen Sager zu Guschlbauer-Stargast Sharon Stone: "Sie kam von den Traumrollen zu den Schaumrollen", wurde augenzwinkernd festgestellt.