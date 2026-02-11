Wie Prokopetz und Chmelar die Promis zum Lachen brachten
"Für und Zwider" heißt das neue Kabarettprogramm von Dieter Chmelar und Joesi Prokopetz, mit dem sie jetzt im CasaNova Vienna Premiere feierten. Dabei graben sie tief in ihrer Anekdoten-Kiste mit Promis und VIPs.
Und da der Opernball ja gerade aktuell ist, gab's auch einen Sager zu Guschlbauer-Stargast Sharon Stone: "Sie kam von den Traumrollen zu den Schaumrollen", wurde augenzwinkernd festgestellt.
Den anwesenden Promis hat es jedenfalls gefallen. "Heute ist mir etwas passiert, was ich so noch nie hatte - ein 20-minütiger Lachkrampf", sagte etwa Kabarettkollegin Aida Loos.
Auch Moderator Alfons Haider sprach eine klare Empfehlung aus: "Wer sich das nicht anschaut, der versäumt zwei Stunden Durchlachen."
Und Schauspielerin Brigitte Kren streute Rosen: "Ein besonders lustiger und zugleich sehr g'scheiter Abend, witzig und souverän."
