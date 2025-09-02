Wie Katja Burkard fast die Hochzeit mit Hans Mahr platzen ließ

RTL-Moderatorin Katja Burkard ("Punkt 12") und der Medienmanager Hans Mahr (76) sind endlich verheiratet. Die Zeremonie fand in einer Kapelle am Pogusch in der Steiermark statt. Nur die engsten Familienmitglieder waren anwesend.

Aber fast hätte die Moderatorin die Hochzeit platzen lassen - und zwar ihrer Vergesslichkeit geschuldet.

Sie hatte nämlich die Ringe zu Hause vergessen, wie sie in einem RTL-Interview sagt. "Und weil wir dann noch mal zurückmussten, hätten wir fast den Flieger nach Österreich verpasst", erzählt sie da.

Sie habe gedacht, "oh Gott, wie in diesen lustigen Heiratsfilmen, aber da geht am Ende ja auch immer alles gut aus", meint sie schmunzelnd.