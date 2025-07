Wie es hinter den Kulissen der Serie "Heartland" abläuft

Seit 2007 gibt’s jetzt schon die kanadische Serie "Heartland – ein Paradies für Pferde". Von Anfang an in der Hauptrolle mit dabei: Amber Marshall als Amy Fleming.

Im Mai war Amber dann auf dem "Dancer against Cancer"-Ball in Wien. Damals meinte sie, dass sie ja normalerweise Cowboyboots und Jeans trage, sich aber auf dem Ball in der Hofburg wie Cinderella gefühlt hat.

In Kanada sind jetzt die Dreharbeiten für die 19. Staffel in vollem Gange und da durften der österreichische Starfotograf Manfred Baumann und seine Frau Nelly einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das Paar hatte Amber Marshall vor einigen Jahren kennengelernt, als Baumann sie fotografierte.

Und jetzt gab’s eben die Retour-Einladung für die Baumanns ans Set nach Kanada.

"Wir beide sind große Fans von ,Heartland‘. Das ist wirklich eine der schönsten und romantischsten Serien, vor allem, wenn man Pferde liebt. Daher war es für uns ganz cool, am Set dabei zu sein. Aber wir merken schon, dass es kein Honiglecken ist, weil man hier für eine Szene, die in der Serie vielleicht 20 oder 30 Sekunden lang ist, 2 oder 3 Stunden mit Setaufbau und Co. benötigt. Es waren an die 40 oder 50 Leute am Set. Wir waren bis spät in die Nacht dabei und Amber hatte einen 12-Stunden-Dreh", erzählte Baumann dem KURIER.