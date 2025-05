Auf dem "Dancer against Cancer"-Ball tanzte auch ein Serienstar

Unter dem Motto "A Night of Hope" ging der 18. "Dancer against Cancer"-Ball in der Wiener Hofburg über die Bühne. Entertainer Andy Lee Lang moderierte und forderte "Heartland"-Star Amber Marshall zum ersten Tanz des Abends auf.

Später tanzte sie dann aber auch noch mit dem Starfotografen Manfred Baumann, auf dessen Einladung sie nach Wien gekommen ist.