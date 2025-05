"Heartland"-Star Amber Marshall erlebt in Wien gleich mehrere Premieren

Sie wird den Ball in der Wiener Hofburg als Stargast von Fotograf Manfred Baumann besuchen und hat einige Premieren vor sich. Denn wie sie verraten hat, ist sie zum ersten Mal in Wien und hat auch noch nie getanzt. Morgen, Samstag, wird sie aber gemeinsam mit Entertainer Andy Lee Lang einen Walzer wagen.

Zur Eröffnung wird wieder traditionell eine Memory Lane mit Bildern von Menschen gezeigt, die im vergangenen Jahr an Krebs gestorben sind. Heuer ist auch Promifriseur Josef Winkler ein Teil davon, "der zwar nicht an Krebs verstorben ist, aber 12 Jahre 'Dancer against Cancer' begleitet hat und daher ein fixer Bestandteil der DaC-Family war", so Obfrau Yvonne Rueff.