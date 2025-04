Wie das Wiener Restaurant "Shiki" zum "Tatort" wurde

Als Kulisse für das fiktive Gourmet-Restaurant "Efeukron" diente ein echtes Spitzenrestaurant in der Wiener Innenstadt. Es wurde nämlich laut Falstaff im Fusion-Restaurant "Shiki" gedreht.

Ein Sternekoch wird ermordet. Alle in seinem beruflichen Umfeld sind verdächtig. Es geht um Druck, menschliche Erniedrigungen, Neid, Drogenmissbrauch und Affären - harte Bandagen im Gastro-Milieu.

2015 eröffnete der international erfolgreiche Dirigent und Geiger Joji Hattori das Lokal, 2018 wurde Chef de Cuisine Alois Traint und sein Team mit dem ersten Michelin Stern bedacht.

"Es ist uns gelungen, im Herzen Wiens das europaweit einzige Restaurant zu etablieren, das japanische Küche in Kombination mit europäischer Fine-Dining Kultur präsentiert. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen uns in unserer Mission, Klischeevorstellungen gegenüber der Küche meiner Heimat entgegenzutreten", so Hattori dazu.

Zusätzlich hat das Restaurant auch noch vier Hauben.

Es wurden aber auch noch für andere Filmproduktionen Szenen im "Shiki" gedreht. So war es Kulisse für Josef Haders Kultkomödie "Wilde Maus" oder für die Komödie "What a Feeling" (2024).

Jedenfalls werden Krassnitzer (Moriz Eisner) und Neuhauser (Bibi Fellner) nur mehr bis 2026 ermitteln. Dann ist Schluss.