Heiß! Wie aus einer Sauna-Session mit DJ Ötzi ein Hit-Album entstand

Musiker und Produzent Tim Peters ist sehr gefragt. Er schrieb schon Hits für Helene Fischer , Beatrice Egli oder Michelle . Auch selbst sorgt er derzeit mit dem Song "Tu doch nicht so" für Furore.

"Ich habe DJ Ötzi, also den Gerry, auf einer Veranstaltung kennengelernt. Backstage. Dann hat er mich ganz sympathisch direkt angesprochen: er hätte totale Lust, dass wir uns mal zusammensetzen und Songs schreiben", erzählte er gegenüber RTL.

Er hat aber auch schon mit DJ Ötzi zusammengearbeitet - und das an einem eher ungewöhnlichen Ort - nämlich in der Sauna!

"Dann haben wir uns in einem Hotel verabredet, in Salzburg, wo dann auch noch sein Management mitkam." Und dort kam auch dann von DJ Ötzi der Vorschlag, doch gemeinsam in die Sauna zu gehen.

"Und zack, da saßen DJ Ötzi und ich, ohne uns wirklich richtig gut zu kennen, zusammen in der Sauna und haben darüber philosophiert, was er denn als Nächstes singen könnte", erinnert sich der Singer-Songwriter.

"Und ja, wenn man sich so sieht, wie Gott einen geschaffen hat, dann fallen relativ schnell so, wie sagt man, die Hemmungen."

Schlussendlich ist sogar das Hit-Album "Sei du selbst!" daraus entstanden und mittlerweile sind die beiden auch befreundet.