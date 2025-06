Wie Arnold Schwarzenegger seine Berühmtheit geschickt für sich nutzt

"Was Menschen am meisten vermissen, ist Aufmerksamkeit. Dass jemand sie kennt und weiß, das ist jemand. Dann gehen sie zum Psychiater, liegen auf der Couch und jemand hört ihnen zu", erzählte er jetzt der "Sunday Times".

Es gibt nicht viele Österreicher, die weltweite Berühmtheit genießen, "Terminator" Arnold Schwarzenegger ist aber so jemand. Sein Ruhm stört ihn aber keineswegs, ganz im Gegenteil.

Bei Arnie sei das aber anders. "Ich kann irgendwo hingehen und zu einer Menge sprechen und sie hören alle zu. Und sie lieben es, sich meinen Shit anzuhören. Ich habe 55.000 Psychiater da draußen und ich zahle nicht mal einen Cent dafür. Ich werde sogar bezahlt. Also, wie könnte ich mich darüber beschweren? Ok, ja, manchmal geht man in ein Restaurant und jemand kommt auf dich zu und fragt nach einem Foto."

Doch selbst darin sieht er einen Vorteil. "Ich kann jederzeit in dieses Restaurant gehen - ohne Reservierung und werde immer einen Tisch bekommen. Dafür mache ich gerne Fotos. Das dauert drei Minuten. Also warum soll ich mich beschweren?"