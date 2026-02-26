Austropromis

Wes Anderson machte einen Familienausflug in die Albertina

Der US-amerikanische Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur weilt derzeit mit seiner Familie in Wien.
Stefanie Weichselbaum
26.02.2026, 10:58

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ralph Gleis und Wes Anderson

Wenn man einen Film von Wes Anderson sieht, dann weiß man sofort, dass dieser von ihm sein muss, denn seine Werke tragen unweigerlich seine ganz persönliche Handschrift.

Die Kunst interessiert ihn aber nicht nur auf der Leinwand, auch sonst streift er gerne durch das eine oder andere Museum. Und das hat er jetzt auch in Wien getan. 

Denn gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Juman Malouf und der gemeinsamen Tochter Freya besuchte er die Albertina. Auch Maloufs Mutter Hanan war dabei.

Wes Anderson baut Ausstellung aus dem Wiener KHM aus

Albertina-Direktor Ralph Gleis und Kurator Christof Metzger führten sie durch die Ausstellungen und zeigte ihnen etwa Egon Schieles Aktselbstbildnis aus dem Jahr 1910 sowie Werke von Gustav Klimt, Albrecht Dürer, Raffaello Santi, Michelangelo, Buonarotti und Antonio Pisano/Pisanello.

Wien
kurier.at  | 

Kommentare