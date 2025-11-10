Wes Anderson baut Ausstellung aus dem Wiener KHM aus

Er war ein Sonderling, der wundersame Kunstwerke in Schachtelform baute und dafür verehrt, aber auch belächelt wurde: Joseph Cornell (1903-1972) wurde hierzulande durch eine große Ausstellung des Kunsthistorischen Museums, die vom Herbst 2015 bis Anfang 2016 lief, bekannt.

Nun, zehn Jahre später, erhält der Künstler in der Pariser Dependance der Großgalerie Gagosian wieder einen Auftritt: Wie das Branchenmagazin artnet berichtet, arbeitet der US-Kultregisseur Wes Anderson daran, das einstige Atelier des Künstlers auf Basis von Fotos und Überlieferungen zu rekonstruieren. Der einstmalige Kurator der Wiener Schau, der in Wien lebende Brite Jasper Sharp, ist wieder mit an Bord.