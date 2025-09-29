Wer hinter dem zehnten Paar steckt, das ins "Forsthaus Rampensau" zieht
Na, das wird für ordentlich Zündstoff sorgen, wenn "Tinderreisen"-Patrick gemeinsam mit seinem Kumpel Danny ins ATV-"Forsthaus Rampensau" zieht.
Denn Dannys Ansage ist: "Ich hoffe nur, dass keine Veganer im Forsthaus sind." Und wie wir bereits wissen, ist die "Militante Veganerin" Raffaela mit von der Partie mit der Mission, vegan für ihre Mitbewohner zu kochen.
Da ist wohl Streit vorprogrammiert.
Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, Ex-"Match in Paradise"-Couple Sabrina & Daniel, den "Tinderreisen"-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & ihrem Freund Tobi, dem Rap-Duo Ferry & Marvin und den Influencer-Queens Hanna & Zoe sind Patrick & Danny das zehnte Paar der 4. Staffel "Forsthaus Rampensau".
Die neuen Folgen gibt's ab 16. Oktober auf JOYN und ATV.
