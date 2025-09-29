Wer hinter dem zehnten Paar steckt, das ins "Forsthaus Rampensau" zieht

Na, das wird für ordentlich Zündstoff sorgen, wenn "Tinderreisen"-Patrick gemeinsam mit seinem Kumpel Danny ins ATV-"Forsthaus Rampensau" zieht.

Denn Dannys Ansage ist: "Ich hoffe nur, dass keine Veganer im Forsthaus sind." Und wie wir bereits wissen, ist die "Militante Veganerin" Raffaela mit von der Partie mit der Mission, vegan für ihre Mitbewohner zu kochen.