Wer die Show "Dancing Stars" am Freitag verlassen musste

Als nächstes war Ex-Tennisspieler Stefan Koubek an der Reihe, der sich immer noch über Balázs Ekker ärgerte, der seine Lebensgefährtin Kinga in der vorigen Folge als Requisite bezeichnet hatte.

Auch die Jury schlug in diese Kerbe. "Für mich ist es noch ein bisschen so mit der Handbremse. Es war mir trotzdem in der ganzen Sache zu wenig", so Maria Angelini-Santner.

"Ihr wart heute nicht ein Paar. Danilo sehr dominant, du sehr schüchtern. Du hast körperlich nicht mit dieser Spannung mithalten können", sagte auch Balázs Ekker.

Gastjuror Mark Seibert sprang allerdings Simone zur Seite und sagte: "Vor zwei Wochen wolltet ihr eine andere Seite von ihr sehen. Und da hat sie ihren Auftrag erfüllt.

Dafür gab's 20 Punkte.

Dann waren Aaron Karl und Katya Mizera mit einem Tango an der Reihe.