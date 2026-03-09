Wer beim Promi-Skirennen am Stuhleck gewonnen hat

Wenn etwas perfekt zusammenpasst, dann ist das Skifahren und Sonnenschein. Genau das gab’s jetzt beim 25. Promi-Skirennen zu dem Veranstalter Kurt Faist geladen hatte. Am Stuhleck tummelten sich etwa die Schlagersänger Roberto Blanco und Nik P., die aber lieber von unten zusahen.

Es gab aber genug VIPs, die sich auf die Brettln wagten. Bei den Damen hatten eindeutig die ehemaligen Skifahrerinnen die Nase vorn. Den ersten Platz sicherte sich Eva Maria Brem, auf Platz zwei kam Katharina Gutensohn und auch Daniela Schuster konnte noch einen Stockerlplatz ergattern. Bei den Herren ging der Sieg nach Deutschland. Denn da war Felix Neureuther ganz klar der Schnellste.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Starpix / A. Tuma Promi-Skirennen Norbert Blecha und Walter Schachner Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Starpix / A. Tuma Promi-Skirennen Felix Neureuther und Kurt Faist Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Starpix / A. Tuma Promi-Skirennen Roberto Blanco und Nik P. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Maria Hintz Promi-Skirennen Robert Dornhelm und Christian Spatzek