Wer beim Promi-Skirennen am Stuhleck gewonnen hat
Wenn etwas perfekt zusammenpasst, dann ist das Skifahren und Sonnenschein. Genau das gab’s jetzt beim 25. Promi-Skirennen zu dem Veranstalter Kurt Faist geladen hatte.
Am Stuhleck tummelten sich etwa die Schlagersänger Roberto Blanco und Nik P., die aber lieber von unten zusahen.
Es gab aber genug VIPs, die sich auf die Brettln wagten. Bei den Damen hatten eindeutig die ehemaligen Skifahrerinnen die Nase vorn. Den ersten Platz sicherte sich Eva Maria Brem, auf Platz zwei kam Katharina Gutensohn und auch Daniela Schuster konnte noch einen Stockerlplatz ergattern.
Bei den Herren ging der Sieg nach Deutschland. Denn da war Felix Neureuther ganz klar der Schnellste.
Promi-Skirennen
Norbert Blecha und Walter Schachner
Promi-Skirennen
Felix Neureuther und Kurt Faist
Promi-Skirennen
Roberto Blanco und Nik P.
Promi-Skirennen
Robert Dornhelm und Christian Spatzek
Nach dem Rennen ging’s dann weiter ins Casino in Baden, um die Sieger zu feiern. Als Kurt Faist dort auf die Bühne trat, gab’s minutenlange Standing Ovations.
Moderator Andy Marek meinte dazu: "Ich bin etwas neidisch. Ich bekam auch schon einmal Standing Ovations, aber noch nie von einem oscarnominierten Hollywood-Starregisseur." Im Publikum saß nämlich Robert Dornhelm.
Weitere Gäste waren Ex-Kicker Michael Konsel Kabarettistin Ulrike Kriegler und der Filmemacher Norbert Blecha.
