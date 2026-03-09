Austropromis

Wer beim Promi-Skirennen am Stuhleck gewonnen hat

Veranstalter Kurt Faist lud bereits zum 25. Mal zu seinem Promi-Skirennen.
Stefanie Weichselbaum
09.03.2026, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Michael Konsel, Eva Maria Brem, Kurt Faist und Ulrike Kriegler

Wenn etwas perfekt zusammenpasst, dann ist das Skifahren und Sonnenschein. Genau das gab’s jetzt beim 25. Promi-Skirennen zu dem Veranstalter Kurt Faist geladen hatte. 

Am Stuhleck tummelten sich etwa die Schlagersänger Roberto Blanco und Nik P., die aber lieber von unten zusahen.

Was Heinz Marecek und Erwin Steinhauer aneinander besonders schätzen

Es gab aber genug VIPs, die sich auf die Brettln wagten. Bei den Damen hatten eindeutig die ehemaligen Skifahrerinnen die Nase vorn. Den ersten Platz sicherte sich Eva Maria Brem, auf Platz zwei kam Katharina Gutensohn und auch Daniela Schuster konnte noch einen Stockerlplatz ergattern.

Bei den Herren ging der Sieg nach Deutschland. Denn da war Felix Neureuther ganz klar der Schnellste.

25. Kurt FAIST-Promi Ski Race (Promiskirennen) Spital am Semmering/Stuhleck

Promi-Skirennen

Norbert Blecha und Walter Schachner

25. Kurt FAIST-Promi Ski Race (Promiskirennen) Spital am Semmering/Stuhleck

Promi-Skirennen

Felix Neureuther und Kurt Faist

25. Kurt FAIST-Promi Ski Race (Promiskirennen) Spital am Semmering/Stuhleck

Promi-Skirennen

Roberto Blanco und Nik P.

Robert Dornhelm und Christian Spatzek

Promi-Skirennen

Robert Dornhelm und Christian Spatzek

Nach dem Rennen ging’s dann weiter ins Casino in Baden, um die Sieger zu feiern. Als Kurt Faist dort auf die Bühne trat, gab’s minutenlange Standing Ovations. 

Moderator Andy Marek meinte dazu: "Ich bin etwas neidisch. Ich bekam auch schon einmal Standing Ovations, aber noch nie von einem oscarnominierten Hollywood-Starregisseur." Im Publikum saß nämlich Robert Dornhelm.

Weitere Gäste waren Ex-Kicker Michael Konsel Kabarettistin Ulrike Kriegler und der Filmemacher Norbert Blecha.

Baden
kurier.at  | 

Kommentare