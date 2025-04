Wenn sich Promis auf Osterhasenjagd begeben

Dennoch ging's aber nicht nur darum, sondern auch um Hilfe für jene, die es nicht so gut haben. So wurde in der Osterwerkstätte fleißig für die SOS-Kinderdörfer gebastelt, damit auch diese Kinder etwas in ihrem Osternest vorfinden werden. Zusätzlich schickte Lindt noch eine Spende von 1.000 Euro mit.

"Ich finde es besonders schön, dass das Lindt Goldhasenfest echte Begegnungen schafft. Familien kommen zusammen, die sich auf Ostern freuen, den Frühlingsbeginn zelebrieren und gemeinsam etwas für das SOS-Kinderdorf gestalten. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr erneut mit meiner Familie dabei sein darf", so Lilian Klebow.