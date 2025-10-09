Austropromis

Wenn die Landwirte die Hüllen fallen lassen: Jungbauernkalender wurde präsentiert

Models präsentieren Jungbauernkalender
24 Jungbäuerinnen und Jungbauern sind in den beiden neuen Kalendern zu sehen - und da wurde es ganz schön sexy.
09.10.25, 11:24
Zwölf Frauen und zwölf Männer, die in der Landwirtschaft tätig sind, ließen sich auch heuer wieder für den Jungbauernkalender ablichten. Was dabei herausgekommen ist, wurde jetzt auf der Wiener Kaiser Wiesn präsentiert.

"Vom Skandalkalender zum Erfolg": Jungbauernkalender wurde fotografiert

"Der Jungbauernkalender hat bereits eine lange Tradition und zeigt jedes Jahr aufs Neue 24 motivierte und engagierte Jungbäuerinnen und Jungbauern von ihrer exklusiven Seite. Sie sind Teil davon, die junge Land- und Forstwirtschaft in die Wohnungen vieler Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen. Daher sind wir glücklich, auch dieses Jahr wieder zwei wunderbare Kalender in der Girl- und Men-Edition vorstellen zu können", so Herausgeber Bernd Brodtrager.

Julia Jäger ziert das Titelbild

Lena Haller (26) aus Niederösterreich ist am Februar-Blatt zu sehen

Sabrina Steinhart (26) aus Wien heizt im Mai ein

Stefanie Roettgers (29) zeigt sich sexy im Mai

Zum Jahresabschluss gibt's im Dezember noch ein heißes Bild von Yasmin Hochauer (29)

Im Vorjahr war übrigens der Männerkalender sehr beliebt und bereits Anfang Dezember ausverkauft. Um 34,99 Euro pro Stück gibt's die Kalender übrigens hier.

Andreas Huber (25) ziert das Titelblatt

Michael Kaufmann (31) aus Nordrhein-Westfalen zeigt sich im Februar tierlieb

Clemens Leitner (28) aus der Steiermark zeigt im März seine Kletterkünste

Martin Balz (38) aus Rheinland-Pfalz ist im September im Kalender zu sehen

Philipp Hribernig (34) aus Kärnten versüßt im Dezember den Jahresausklang

Projektleiter Philipp Knefz hebt die steigende Relevanz des Kalenders hervor. "Besonders großartig finde ich, dass der Jungbauernkalender jedes Jahr an Wichtigkeit und Reichweite gewinnt und er mittlerweile eine Kommunikationsplattform für die Gedanken junger Bäuerinnen und Bauern ist."

Unter den Gästen waren auch "Bauer sucht Frau"-Liebling Johannes Höfinger, Alpenlydia und Simone Lugner.

(kurier.at, SW)  | 

