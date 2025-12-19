Was Willi Gabalier nach seinem "Servus TV"-Aus macht

Ich bin zwar weg von Servus TV, aber langweilig wird mir nicht“, lacht Willi Gabalier, der Bruder von Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier, im Gespräch mit dem KURIER. Die von ihm moderierte Sendung „Bares für Rares“ ist ja zu Puls4 gewandert und wird dort von Arabella Kiesbauer präsentiert. Gabalier jedenfalls bringt jetzt ein neues Lied heraus. „Fix zam“ (erscheint heute, Freitag) heißt der Song „und fasst irgendwie ein bissl mein Leben zusammen“, so der Steirer, der in vielen Bereichen tätig ist.

So ist er Kunsthistoriker und schreibt gerade an seiner Dissertation, ist Tänzer und unterrichtet in Schulen, choreografiert Maturabälle und macht eben auch Musik. „Wenn man der Bruder von so einem erfolgreichen Musiker ist, kann man eigentlich nur verlieren. Aber ich mach’s halt gern und finde es einfach lustig.“ Aufgrund seiner „Bares für Rares“-Moderation habe er sich damals „ein bissl gegen die Musik entschieden“. Aber jetzt sei eben nach fünf Jahren Musikpause die Lust wieder gekommen, etwas Neues zu machen.

Militärexperte Willi Gabalier ist aber auch Militärexperte für Kulturgutschutz beim österreichischen Bundesheer. „Wenn in Krisenzeiten etwas passiert, muss man wissen, wie man mit der Kunst umgeht“, erklärt er. „Gibt’s ein Evakuierungsprogramm, wenn zum Beispiel eine Lawine ein Museum verschüttet? Was passiert, wenn das Kunsthistorische Museum brennt? Wie rettet man etwas vor dem Feuer? Das sind sehr interessante Themen, die mich als Künstler total ansprechen.“ Im Mai 2026 wird er auch das Militärmusikfestival in Graz choreografieren, wie er erzählt. „Da sind über 10.000 Leute dabei, und der ORF überträgt das. Ich werde dort auch selbst in Uniform tanzen und mit Hunderten von Kindern einen Lichtertanz aufführen. Das Ganze ist für ,Licht ins Dunkel‘“, so Gabalier.