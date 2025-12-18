Was Rockstar Bryan Adams vor seinem Konzert in Wien gemacht hat

Heute Abend wird Bryan Adams (66) die Wiener Stadthalle mit seiner "Roll With The Punches"-Tour zum Beben bringen. Das Konzert ist ausverkauft und 11.000 Fans werden dem Hitgiganten zujubeln.

Dass Adams aber keiner ist, der von der jeweiligen Stadt nur die Hotelzimmer und Konzerthallen sieht, hat er jetzt wieder einmal bewiesen. Denn er hatte Lust auf Kunst und entschied sich, die Albertina zu besuchen.

Dort hatte es ihm besonders die Retrospektive von Performancekünstlerin Marina Abramovic angetan, durch die er sich von Direktor Ralph Gleis und Kuratorin Bettina Busse führen ließ und sich dabei sehr interessiert zeigte.