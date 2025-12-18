Austropromis

Was Rockstar Bryan Adams vor seinem Konzert in Wien gemacht hat

Zwei Männer unterhalten sich und halten Bücher in den Händen, im Hintergrund hängen gerahmte Zeichnungen an der Wand.
Vor seinem Konzert in der Wiener Stadthalle besuchte der Musiker noch die Albertina.
Von Stefanie Weichselbaum
18.12.25, 15:53

Heute Abend wird Bryan Adams (66) die Wiener Stadthalle mit seiner "Roll With The Punches"-Tour zum Beben bringen. Das Konzert ist ausverkauft und 11.000 Fans werden dem Hitgiganten zujubeln.

Bryan Adams machte Urlaub in Österreich: "Tolle Woche verbracht"

Dass Adams aber keiner ist, der von der jeweiligen Stadt nur die Hotelzimmer und Konzerthallen sieht, hat er jetzt wieder einmal bewiesen. Denn er hatte Lust auf Kunst und entschied sich, die Albertina zu besuchen. 

Dort hatte es ihm besonders die Retrospektive von Performancekünstlerin Marina Abramovic angetan, durch die er sich von Direktor Ralph Gleis und Kuratorin Bettina Busse führen ließ und sich dabei sehr interessiert zeigte.

Bryan Adams steht mit Bettina Busse und Ralph Gleis vor dem Schriftzug „Albertina modern“ in Wien.

Auch die Ausstellungskataloge nahm er gerne mit.

Der Rocksänger interessiert sich neben seiner Kunst auf der Bühne auch für Fotografie und hat bereits einige seiner Bilder in mehreren Ausstellungen präsentiert.

