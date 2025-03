Was sich die VIPs für den Weltfrauentag überlegt haben

Anlässlich des Weltfrauentags am Samstag gab’s in ganz Österreich zahlreiche Veranstaltungen, die sich diesem Thema gewidmet haben.

Dabei traten Künstlerinnen aus den unterschiedlichsten Genres auf, um sich für die gemeinsame Sache stark zu machen. "Wenn ich noch einmal eine Tochter bekommen sollte, dann möchte ich, dass sie die gleichen Möglichkeiten hat, wie meine Söhne", so Virginia.

In der "Libelle" im Museumsquartier stand die Buchclub-Veranstaltung "Hurra, wir lesen noch" von Teresa Vogl und Lilian Klebow auch ganz unter dem Motto des Internationalen Frauentags. So wurde etwa Schauspielerin Valerie Huber aufs Podium geholt, die ihr neues Buch "Fomo Sapiens" vorstellte.

"Der Abend hat mich total begeistert und inspiriert. Ich möchte alle vorgestellten Bücher kaufen und lesen", so Huber.

Auch in Elisabeth Gürtlers Alpin Resort Sacher in Seefeld in Tirol stand beim Women’s Symposium alles im Zeichen der Frauen. Unter dem Überbegriff "Aging Unplugged – Forever Young" gab’s Diskussionen rund um das gesunde Älterwerden.