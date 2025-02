Was Musikerin Virginia Ernst ihren beiden Söhnen mitgeben will

Doch zeitgleich geben die Poxrucker Sisters ein Konzert im Brucknerhaus in Linz und auch am 6. März (Graz) und am 12. März in St. Pölten werden #WEARE-Veranstaltungen stattfinden. Bei einem Pressetermin bei Roma Friseurbedarf in Vösendorf (NÖ) haben einige der Künstlerinnen schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben.

Auf der Bühne werde es einen "kunterbunten Mix aus allen Genres" geben, verriet Virginia Ernst dem KURIER. Neben dem Kabarett-Duo "Die Kernölamazonen" (Gudrun Nikodem-Eichenhardt und Caroline Athanasiadis) werden auch ORF-Ikone Chris Lohner, sowie die Sängerin Stella Jones auftreten.