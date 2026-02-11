Was Julian F.M. Stoeckels Opernball-Look mit Ursula Andress zu tun hat

Egal, wohin der deutsche Reality-TV-Darsteller Julian F.M. Stoeckel kommt, man erkennt ihn sofort an seinem Kopfschmuck. Denn seit 15 Jahren trägt er Turban. Als er das letzte Mal den Opernball besuchte, entschied er sich für ein Dschungel-Modell, diesmal hat er sich aber etwas anderes überlegt.

"Weil ich ja weiß, dass der Opernball ein großes gesellschaftliches Ereignis ist, hab ich mir gedacht, machen wir diesaml keinen Dschungelturban, sondern einen unglaublich eleganten, den ich ein bisschen an den Look der Stars der 60er angelehnt habe und an einen Look von Ursula Andress, den ich unglaublich liebe, aus James Bond", so F.M. Stoeckel zum KURIER.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Julian F.M. Stoeckels Opernball-Turban