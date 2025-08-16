Austropromis

Warum Tobias Moretti seinen Ehering momentan nicht trägt

Tobias Moretti
Der Schauspieler wurde ausgezeichnet und hat verraten, wie er selbst zu Schmuckstücken steht.
16.08.25, 13:45
Während der Festspielzeit in Salzburg geht es nicht nur darum, was auf der Bühne gezeigt wird, sondern auch darum, wie sich die Besucher zeigen. 

Besonders wichtig ist dabei nicht nur die Kleidung, sondern auch der Schmuck.

Deshalb ist es umso passender, dass der Juwelier Köchert alljährlich zum Schmuck-Brunch auf Schloss Fuschl lädt. Am Samstagvormittag war es wieder soweit und die Schauspielerinnen Ursula Strauss und Verena Altenberger bestaunten die edlen Stücke.

Christoph Köchert, Ursula Strauss, Tobias Moretti, Verena Altenberger, Wolfgang Köchert und Florian Köchert

Für den ehemaligen "Jedermann" Tobias Moretti war es ein ganz besonderer Tag, denn er bekam den Festspielring verliehen.

Tobias Moretti

Tobias Moretti mit dem Festspielring

Sonst trägt er aber kaum Schmuck: "Im Grunde trage ich nur meinen Ehering. Momentan aber auch nicht, weil wir haben am Bauernhof in Tirol Hochsaison, und bei der Arbeit stört ein Schmuckstück", so Moretti.

| 

