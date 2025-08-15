Salzburger Festspiele: Riccardo Muti arbeitet auf neuen Rekord hin

54 Jahre sind zwar kein rundes Jubiläum, aber schon jetzt eine Zahl für die Ewigkeit in den Büchern der Salzburger Festspiele. So lange, genauer gesagt seit 1971 ist Riccardo Muti alljährlich (Ausnahme das Jahr 1978) bei den Salzburger Festspielen im Einsatz.

Sein Debüt mit der Oper "Don Pasquale", seit Jahrzehnten nun ein Fixpunkt bei den Konzerten mit den Wiener Philharmonikern zum Start ins letzte Festspieldrittel. Macht in Summe knapp 300 Festspieleinsätze – lediglich Herbert von Karajan leitete noch mehr Konzerte und Opern in Salzburg, nämlich über 330.

Auch am Freitagvormittag stand er wieder hinter dem Pult, ließ sich allerdings mit dem Auto direkt zum Eingang im Innenhof chauffieren und gab im Vorfeld keine Autogramme.

