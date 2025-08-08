Warum "Soko Kitzbühel"-Star Heinz Marecek jetzt in Stein gemeißelt ist

Schauspieler Heinz Marecek hatte jetzt einen Auftritt bei den "Kunst und Kulinarik Festspielen" auf Burg Golling in Salzburg. Vor seinem Auftritt wurde dem Mimen, der im September seinen 80. Geburtstag feiert, aber noch eine besondere Ehre zuteil. Festspielorganisator Hermann Döllerer verewigte die Bühnenlegende nämlich auf seinem Themenweg rund um die Burg Golling in Stein.

"Sein 60-jähriges Bühnenjubiläum mit mehr als 4.000 Auftritten feiert er ja auch heuer. Freut mich natürlich, dass er immer wieder bei uns zu Gast ist", so Döllerer. Marecek spielte nicht nur in der beliebten TV-Serie "Soko Kitzbühel" einen Haubenkoch, er schwingt auch privat gerne den Kochlöffel. Daher durfte er auch bei Top-Koch Andreas Döllerer ein bisschen Küchenluft schnuppern. Es gab gebeizten Bluntausaibling.

"Wenn ich spontan was kochen soll, dann sind es Fleischlaibchen mit Kartoffelpüree – aber unbedingt mit viel Zwiebel", erzählte Marecek, der 2015 gemeinsam mit Ehefrau Christine das Buch "Leben ohne Rezept" herausgebracht hat.