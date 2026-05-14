Warum Sängerin Sandra Pires jetzt Bulgarisch lernt

Durch die während der Corona-Pandemie ins Leben gerufene Initiative „Die Kunst lebt weiter“ haben einander Pianistin Donka Angatscheva und Geigerin Lidia Baich kennengelernt und sich auch befreundet. Ein besonders lustiger Tag stand bei den beiden jetzt an, als sie das bulgarische Blätterteiggebäck Baniza zubereiteten. "Der hauchdünne Teig verlangt Fingerspitzengefühl, Sensibilität und Geduld – fast wie beim Klavierspielen oder in der Kammermusik. Denn, erst wenn Technik und Seele zusammenkommen, entsteht etwas wirklich Besonderes", so Angatscheva.

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Auch Lidia Baich kann der Backkunst so einiges abgewinnen. "Backen ist für mich ein wunderbarer Ausgleich zum Bühnenleben. Es entschleunigt, macht den Kopf frei – und am schönsten ist es, wenn das Ergebnis auch anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubert." Doch die ganze Backaktion hatte auch einen Hintergrund, denn die Banizas wurden am Mittwoch in die bulgarische Botschaft in Wien gebracht, wo man zusammenkam, um sich schon einmal auf die "Gala der bulgarischen Kultur und Musik (Opus 3)" am 24. Mai im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses einzustimmen.