Warum Peter Kraus jetzt einen Kuss von Heidi Klum bekommen hat

Im Münchner Hofbräuhaus geht's schon rund, denn dort findet im Moment die Generalprobe zum "HeidiFest" statt, das heute, Donnerstag, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird.

Modelmama Heidi Klum macht sich damit ihr eigenes Oktoberfest. Unter den auftretenden Künstlern ist auch Peter Kraus, der gleich zur Begrüßung von Klum einen Schmatzer aufgedrückt bekommen hat. "Da singt es sich gleich viel leichter", lachte er.

Weitere Acts sind Jürgen Drews, The Weather Girls, Schick Sisters & Opus Band, Michelle und Eric Philippi, Roberto Blanco, Hermes House Band, Nik P., Howard Carpendale, Ross Antony u.v.m.