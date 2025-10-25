Austropromis

Warum Marika Lichter ihren Geburtstag mit zwei Schlangen feierte

Zwei Personen lächeln, eine hält einen bunten Blumenstrauß, im Hintergrund ein Buffet.
Die Künstlerin feierte ihren Geburtstag bei der Präsentation der neuen Roberto-Cavalli-Kollektion.
25.10.25, 11:28
Im Wiener Innenstadt-Store von Manuela und Ernst Fischer wurde jetzt die neue Roberto-Cavalli-Kollektion präsentiert. Und da wurde schnell klar, Animalprint ist wieder voll im Trend. Zwei ganz besondere Gäste waren auch dabei - nämlich zwei echte Schlangen. 

Fünf Leute stehen nebeneinander, zwei davon halten jeweils eine Schlange in der Hand

Ernst Fischer, Marika Lichter, Alexander Schneller, Manuela Fischer, Ben

"Wir bemühen uns immer, unseren Kundinnen und Kunden und Freundinnen und Freunde die jeweiligen Kollektionen mit kleinen Besonderheiten zu präsentieren. Heute ist uns das wieder einmal gelungen", so Ernst Fischer dazu.

Die Schlange steht für Weisheit und Erkenntnis, Verführung und Sünde, Erneuerung, aber auch Gefahr. Sie war das Thema des Abends. Viele der anwesenden Gäste hielten aber lieber gebührend Abstand. 

Die Mode jedenfalls wurde von Dancing-Stars-Profi Katya Mizera präsentiert. 

Und vor Ort feierte auch Künstlerin Marika Lichter ihren Geburtstag und wurde mit einem Riesen-Rosenstrauß bedacht. 

"Es ist kein besonderer Geburtstag, und ich bin keine große Freundin von eigenen Geburtstagsfeiern. Aber als Modefan ist es mir ein besonderes Vergnügen – es ist wirklich angenehm, und ich habe einen super Abend hier."

Zwei Frauen sitzen lächelnd vor Kleidung mit Animalprint-Mustern im Hintergrund.

Barbara Wussow und Marie-Luise Bittner (Tochter von Billa-Gründer Karl Wlaschek)

Dabei: Künstler FJ Baur, Schauspielerin Barbara Wussow und die Verleger Ekaterina und Christian Mucha.

