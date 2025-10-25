Warum Marika Lichter ihren Geburtstag mit zwei Schlangen feierte

Im Wiener Innenstadt-Store von Manuela und Ernst Fischer wurde jetzt die neue Roberto-Cavalli-Kollektion präsentiert. Und da wurde schnell klar, Animalprint ist wieder voll im Trend. Zwei ganz besondere Gäste waren auch dabei - nämlich zwei echte Schlangen.

"Wir bemühen uns immer, unseren Kundinnen und Kunden und Freundinnen und Freunde die jeweiligen Kollektionen mit kleinen Besonderheiten zu präsentieren. Heute ist uns das wieder einmal gelungen", so Ernst Fischer dazu.

Die Schlange steht für Weisheit und Erkenntnis, Verführung und Sünde, Erneuerung, aber auch Gefahr. Sie war das Thema des Abends. Viele der anwesenden Gäste hielten aber lieber gebührend Abstand.

Die Mode jedenfalls wurde von Dancing-Stars-Profi Katya Mizera präsentiert.

Und vor Ort feierte auch Künstlerin Marika Lichter ihren Geburtstag und wurde mit einem Riesen-Rosenstrauß bedacht.

"Es ist kein besonderer Geburtstag, und ich bin keine große Freundin von eigenen Geburtstagsfeiern. Aber als Modefan ist es mir ein besonderes Vergnügen – es ist wirklich angenehm, und ich habe einen super Abend hier."