Wie Martina Salomon in ihrem Buch Persönlichkeiten und Küche verbindet

Seit März 2024 bittet KURIER-Herausgeberin Martina Salomon Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen der österreichischen Gesellschaft in ihre Sendung „Salon Salomon“, welche immer sonntags auf KURIER TV zu sehen ist.

Sie hat 50 ihrer spannendsten Interviewpartnerinnen und -partner ausgewählt, diese mit passenden Rezepten kombiniert – Salomon ist nämlich auch eine leidenschaftliche Gastgeberin und Köchin – und in einem Buch zusammengefasst, welches jetzt unter großem Andrang in der Wiener Buchhandlung Morawa präsentiert wurde.