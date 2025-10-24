Wie Martina Salomon in ihrem Buch Persönlichkeiten und Küche verbindet
Seit März 2024 bittet KURIER-Herausgeberin Martina Salomon Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen der österreichischen Gesellschaft in ihre Sendung „Salon Salomon“, welche immer sonntags auf KURIER TV zu sehen ist.
Sie hat 50 ihrer spannendsten Interviewpartnerinnen und -partner ausgewählt, diese mit passenden Rezepten kombiniert – Salomon ist nämlich auch eine leidenschaftliche Gastgeberin und Köchin – und in einem Buch zusammengefasst, welches jetzt unter großem Andrang in der Wiener Buchhandlung Morawa präsentiert wurde.
„Das Buch ist eine Liebeserklärung an den Journalismus – und auch ans Kochen“, so die Autorin.
Martina Salomon beim Signieren
Hannelore Veit mit Gerhard Jelinek
Elisabeth Auer und Paulus Manker
Edith Mock
Mario Soldo und Agnes Husslein
Max und Sissy Strauss, die legendäre Salonière
Wolfgang Fischer und Alfons Mensdorff-Pouilly
Theologe Matthias Beck und Dompfarrer Toni Faber
PR-Agentin Sigrid Neureiter, Stimmexpertin Ingrid Amon, Ex-ORF-Korrespondentin Hannelore Veit
Kleiner Vorgeschmack gefällig? Dem Interview mit Politiker Heinz-Christian Strache legte sie ein Rhabarberstrudel-Rezept bei. „Da ihm das Leben einiges Saures gegeben hat.“
Bei Ex-Ministerin Andrea Kdolsky findet man deren Schweinsbratenrezept oder bei Dompfarrer Toni Fabers Gespräch Lebkuchenherzen, da das Interview zu Weihnachten stattfand.
U. a. bei der Präsentation dabei: die Vertreter der Consultatio, welche vom 2024 verstorbenen Hannes Androsch (ebenfalls im Buch) gegründet wurde, Georg Salcher und Josef Wurditsch, Wolfgang Fischer, Edith Mock, Ernst Minar, Paul Leitenmüller, Paulus Manker und viele mehr.
Kommentare