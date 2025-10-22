Brigitte Just präsentierte ihr erstes Kinderbuch
Im Buch "Luna-Loi – Die weise Frau von Saluna" wirft die titelgebende Figur Luna-Loi von ihrem Heimatplaneten Saluna mithilfe eines magischen Fernrohrs einen Blick auf die Erde.
Dieses Kinderbuch soll aber auch für Erwachsene sein. "Erst kamen die Bilder, und dann der Text. Es musste also ein Buch werden", erzählt die Autorin Brigitte Just.
Präsentiert wurde das Werk in der Wiener "Cupra City Garage ", moderiert von Sandra Maria Soravia-Lepuschitz und musikalisch untermalt von Christian Kolonovits und Clemens Nowak.
Das Buch ist übrigens auch als Hörbuch verfügbar.
Bei der Präsentation dabei: Schauspielerin und Drehbuchautorin Konstanze Breitebner, ORF-Moderatorin Barbara Stöckl, Schauspielerin Mercedes Echerer, Szene-Gastronom Ossi Schellmann, Schauspieler Martin Leutgeb und viele mehr.
