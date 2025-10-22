Brigitte Just präsentierte ihr erstes Kinderbuch

Im Buch "Luna-Loi – Die weise Frau von Saluna" wirft die titelgebende Figur Luna-Loi von ihrem Heimatplaneten Saluna mithilfe eines magischen Fernrohrs einen Blick auf die Erde.

Dieses Kinderbuch soll aber auch für Erwachsene sein. "Erst kamen die Bilder, und dann der Text. Es musste also ein Buch werden", erzählt die Autorin Brigitte Just.