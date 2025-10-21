Austropromis

Fotograf Manfred Baumann präsentierte "ehrlichstes Werk

Manfred Baumann, Sky du Mont, Nelly Baumann
Der Fotokünstler legte jetzt seinen Bildband "Moments - Streetphotography" vor.
Von Stefanie Weichselbaum
21.10.25, 19:58
Über 250 Fotos finden sich im Bildband "Moments – Street Photography", die Fotograf Manfred Baumann in den vergangenen 30 Jahren gesammelt hat. Am Dienstagabend präsentierte er sein neues Buch bei BMW Wien. 

"Es ist unretuschiert, unzensiert und mein bisher ehrlichstes Werk", erzählte Baumann dem KURIER.

Dabei finden sich Fotos vom Rodeo oder vom Karneval genauso wie auch jene von obdachlosen Menschen. "Da spricht man natürlich auch mit den Leuten und fragt sie wie es ihnen geht und sie erzählen dann ihre Geschichte."

Die Gäste:

Die Ex-Kicker Michael Konsel und Helge Payer

Die Kabarettisten Reinhard Nowak und Monica Weinzettl

Heribert Kasper und Andrea Händler

Sportwagenhändler Heribert Kasper und Kabarettistin Andrea Händler

Helge Payer und Alfons Haider

Ex-Kicker Helge Payer und Moderator Alfons Haider

Mat Schuh und Christian Deix

Schauspieler Mat Schuh und Musiker Christian Deix

Besonders am Herzen liegen ihm die schon etwas älteren Fotos. "Ich finde ja, je älter die Bilder werden, desto interessanter werden sie, zum Beispiel Vintage-Fotos von New York."

 Unter den Gästen: Schauspieler Sky du Mont, die Ex-Fußballer Michael Konsel und Helge Payer u.v.m.

