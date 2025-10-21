Fotograf Manfred Baumann präsentierte "ehrlichstes Werk
Über 250 Fotos finden sich im Bildband "Moments – Street Photography", die Fotograf Manfred Baumann in den vergangenen 30 Jahren gesammelt hat. Am Dienstagabend präsentierte er sein neues Buch bei BMW Wien.
"Es ist unretuschiert, unzensiert und mein bisher ehrlichstes Werk", erzählte Baumann dem KURIER.
Dabei finden sich Fotos vom Rodeo oder vom Karneval genauso wie auch jene von obdachlosen Menschen. "Da spricht man natürlich auch mit den Leuten und fragt sie wie es ihnen geht und sie erzählen dann ihre Geschichte."
Die Gäste:
Die Ex-Kicker Michael Konsel und Helge Payer
Die Kabarettisten Reinhard Nowak und Monica Weinzettl
Sportwagenhändler Heribert Kasper und Kabarettistin Andrea Händler
Ex-Kicker Helge Payer und Moderator Alfons Haider
Schauspieler Mat Schuh und Musiker Christian Deix
Besonders am Herzen liegen ihm die schon etwas älteren Fotos. "Ich finde ja, je älter die Bilder werden, desto interessanter werden sie, zum Beispiel Vintage-Fotos von New York."
Unter den Gästen: Schauspieler Sky du Mont, die Ex-Fußballer Michael Konsel und Helge Payer u.v.m.
