Fotograf Manfred Baumann präsentierte "ehrlichstes Werk

Über 250 Fotos finden sich im Bildband "Moments – Street Photography", die Fotograf Manfred Baumann in den vergangenen 30 Jahren gesammelt hat. Am Dienstagabend präsentierte er sein neues Buch bei BMW Wien. "Es ist unretuschiert, unzensiert und mein bisher ehrlichstes Werk", erzählte Baumann dem KURIER.

Dabei finden sich Fotos vom Rodeo oder vom Karneval genauso wie auch jene von obdachlosen Menschen. "Da spricht man natürlich auch mit den Leuten und fragt sie wie es ihnen geht und sie erzählen dann ihre Geschichte." Die Gäste:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anton Lichtenberger Buchpräsentation Manfred Baumann Die Ex-Kicker Michael Konsel und Helge Payer Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anton Lichtenberger Buchpräsentation Manfred Baumann Die Kabarettisten Reinhard Nowak und Monica Weinzettl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anton Lichtenberger Buchpräsentation Manfred Baumann Sportwagenhändler Heribert Kasper und Kabarettistin Andrea Händler Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anton Lichtenberger Buchpräsentation Manfred Baumann Ex-Kicker Helge Payer und Moderator Alfons Haider Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anton Lichtenberger Buchpräsentation Manfred Baumann Schauspieler Mat Schuh und Musiker Christian Deix