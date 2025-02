Dieser "Full House"-Star ist wieder zurück im Rampenlicht

Es läuft wieder gut bei Hollywood-Schauspielerin Lori Loughlin (60). Bei Amazon Prime Video ist der "Full House"-Star derzeit wieder in einer neuen Serie zu sehen – und zwar im Polizeidrama "On Call".

Mit der Polizei hatte sie vor einigen Jahren auch privat zu tun, damals war sie in einem Bestechungsskandal bei Hochschulzulassungen verwickelt. Loughlin und ihrem Mann Mossimo Giannulli wurde vorgeworfen, 500.000 Dollar bezahlt zu haben, um sicherzustellen, dass ihre beiden Töchter in das Ruderteam der University of Southern California und damit an die Uni aufgenommen wurden – die Töchter waren aber gar keine Ruderinnen.

© Manfred Baumann Lori Loughlin, fotografiert von Manfred Baumann

Im Oktober 2020 trat die Schauspielerin ihre zweimonatige Haftstrafe an. "Wir waren alle schon einmal in der Lage, um Vergebung bitten zu müssen, aber um sie zu erbitten, muss man auch lernen und wissen, wie man Vergebung gibt. Niemand ist perfekt, wir machen alle Fehler", sagte sie danach der Zeitschrift First for Women.

Jetzt stand die Schauspielerin in der Leica Gallery in Beverly Hills auch vor der Kamera von Starfotograf Manfred Baumann, der sich schwer begeistert von ihr zeigt. "Als großer Full-House-Fan hat mir das Shooting besonders viel Spaß gemacht. Es war ein großartiger Tag", so Baumann zum KURIER.

© Manfred Baumann Lori Loughlin (Mitte) mit Manfred und Nelly Baumann

Und da sich Loughlin in den USA auch für die Krebshilfe engagiert, überlegt Baumann sie eventuell für 2026 als Stargast zum "Dancer Against Cancer"-Ball nach Wien einzuladen.