Warum Hollywood-Star John Malkovich so gerne nach Österreich kommt

Hollywood-Star John Malkovich weilt wieder einmal in Österreich. Der Grund dafür ist sein Auftritt im Konzerthaus und beim Herbstgold-Festival in Eisenstadt. "Julian Rachlin, der Intendant, und ich sind langjährige Freunde. Weil ich ihn sehr gern mag und die Atmosphäre im Schloss fantastisch ist, bin ich gerne dabei", erzählte er jetzt gegenüber Claudia Stöckl im "Frühstück bei mir" (Sonntag, ab 9 Uhr auf Ö3).

Die Konzertreisen seien für Malkovich jetzt auch das, was ihm besondere Freude bereite. "Die Zusammenarbeit mit klassischen Musikern war eine Art Lebenswende für mich". Er verkauft auch sein Haus in der Provence. "Es ist einfach ein sehr weiter Weg dorthin und ich möchte mehr bei meiner Familie in Boston sein. In einem Monat bekommt meine Tochter ihr zweites Kind, es ist mein zweites Enkelkind."