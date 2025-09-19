Austropromis

Warum Hollywood-Star John Malkovich so gerne nach Österreich kommt

John Malkovich
John Malkovich spricht im Ö3-"Frühstück bei mir" über seinen Bezug zu Österreich, seine Familie und Paparazzi.
19.09.25, 15:22
Hollywood-Star John Malkovich weilt wieder einmal in Österreich. Der Grund dafür ist sein Auftritt im Konzerthaus und beim Herbstgold-Festival in Eisenstadt. "Julian Rachlin, der Intendant, und ich sind langjährige Freunde. Weil ich ihn sehr gern mag und die Atmosphäre im Schloss fantastisch ist, bin ich gerne dabei", erzählte er jetzt gegenüber Claudia Stöckl im "Frühstück bei mir" (Sonntag, ab 9 Uhr auf Ö3).

John Malkovich und Claudia Stöckl

Die Konzertreisen seien für Malkovich jetzt auch das, was ihm besondere Freude bereite. "Die Zusammenarbeit mit klassischen Musikern war eine Art Lebenswende für mich". Er verkauft auch sein Haus in der Provence. "Es ist einfach ein sehr weiter Weg dorthin und ich möchte mehr bei meiner Familie in Boston sein. In einem Monat bekommt meine Tochter ihr zweites Kind, es ist mein zweites Enkelkind."

John Malkovich und August Zirner im Konzerthaus: Die Rache kommt per Post

Sonst ist ihm seine Privatsphäre aber heilig, weshalb er auch nicht wirklich glücklich darüber ist, dass beinahe alle Menschen ihre Smartphones immer griffbereit haben. "Seit der Einführung der Handys gibt es Milliarden Paparazzi auf der Welt. Das hat das Leben von bekannten Menschen am meisten verändert: dass man praktisch nie in Ruhe gelassen wird."

