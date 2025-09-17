John Malkovich und August Zirner im Konzerthaus: Die Rache kommt per Post

Die US-Schriftstellerin Katherine Kressmann Taylor ließ bereits 1938 die Gräuel des Nazi-Regimes zur beklemmenden Literatur werden. Ihr Briefroman „Address Unknown“ erzählt von zwei deutschen Kunsthändlern in San Francisco. Der eine, Max Eisenstein, ist Jude, der andere, Martin Schulse, wandelt sich zum leidenschaftlichen Nazi. Er kehrt Anfang der Dreißigerjahre nach München zurück, findet Gefallen am Führer und dient sich mit Passion dem mörderischen Regime an. Am Ende fällt er selbst den Nazis zum Opfer.

Zwei Figuren, wie geschaffen für zwei außerordentliche Schauspieler. Das erkannten John Malkovich und August Zirner, der als Nachfahre von jüdischen Migranten aus Wien in Amerika aufgewachsen ist. Gemeinsam trugen sie im Konzerthaus fesselnd aus dem amerikanischen Original vor.