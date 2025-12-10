Austropromis

Warum Dancing-Stars-Profi Danilo Campisi jetzt ein neues Tattoo hat

Ein Mann und eine Frau in eleganter Kleidung umarmen sich lächelnd auf einer Bühne mit Lichtern im Hintergrund.
Der Profitänzer hat sich ein ganz besonderes Motiv auf den Unterarm stechen lassen.
10.12.25, 14:50
Sonne, Strand und Meer - was will man mehr? Dancing-Stars-Profi Danilo Campisi und seine Verlobte Corinna Kamper sind derzeit auf Urlaub in Sri Lanka. 

Dort liegen sie aber nicht nur gemütlich in der Sonne oder tauchen im Meer, sondern die beiden haben auch das "Turtle Rescue Center" in Galle besucht. 

Zwei kleine Schildkrötenbabys haben sie dort in die Freiheit entlassen. Ein sehr berührender Moment. "Ein so reiner und kraftvoller Moment, dass es uns überwältigt hat", so Danilo dazu.

Er ließ sich dann sogar als Erinnerung zwei Schildkröten auf den Unterarm tätowieren. "Ich freue mich riesig, diese beiden kleinen Schönheiten in unserer Familie willkommen zu heißen. Ein Stück Sri Lanka, ein Stück Natur, ein Stück pure Liebe, das wir mit nach Hause nehmen dürfen."

