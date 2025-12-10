Tränen der Stärke: Promis zeigen sich emotional
Es heißt ja, dass Tränen die Worte sind, die das Herz nicht aussprechen kann. Unter dem Motto "Tears of Strength" hat jetzt Starfotograf Manfred Baumann zahlreiche Promis vor seine Kamera geholt. Geshootet wurde für den limitierten "Dancer against Cancer"-Kalender (der Verein sammelt Gelder für die Projekte der Österreichischen Krebshilfe).
Baumann hat die Promis hinter einer Glaswand voller Wassertropfen, die symbolisch für Mut, Hoffnung und innere Stärke stehen, fotografiert.
"Diese Idee entstand in Los Angeles, als wir die Freundin von Casey Affleck fotografiert haben. Da gab's nämlich eine große Glasscheibe und es hat geregnet", erzählt Baumann dem KURIER.
Seit 15 Jahren unterstützt er das Projekt. Der nächste "Dancer against Cancer"-Ball findet am 18. April 2026 in der Wiener Hofburg statt
Kommentare