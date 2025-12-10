Tränen der Stärke: Promis zeigen sich emotional

Es heißt ja, dass Tränen die Worte sind, die das Herz nicht aussprechen kann. Unter dem Motto "Tears of Strength" hat jetzt Starfotograf Manfred Baumann zahlreiche Promis vor seine Kamera geholt. Geshootet wurde für den limitierten "Dancer against Cancer"-Kalender (der Verein sammelt Gelder für die Projekte der Österreichischen Krebshilfe).

Baumann hat die Promis hinter einer Glaswand voller Wassertropfen, die symbolisch für Mut, Hoffnung und innere Stärke stehen, fotografiert.