Warum Christina Lugner mit ihrem Outfit aufregt: So reagiert das Netz

Mode-Influencerin Julia Onthefly ist auf Wiens Straßen unterwegs und befragt Leute nach ihren Outfits. So wie auch Christina "Mausi" Lugner. Diese erzählte, dass ihre Brille von Maybach ist und sie ein Gucci-Kleid trägt. "Das ist allerdings schon sehr alt." So weit so gut.

Aber dann sagte sie, dass sie einen gestrickten Pelz anhat. "Weil, es ist noch nicht so kalt, dass man richtigen Pelz trägt, aber gestrickt geht, weil da geht nämlich noch die Wärme durch." Und dann zeigte sie auch noch ihre Pelzstola. Und genau das regte viele auf, zahlreiche negative Kommentare wurden unter den Beitrag gepostet. "Pelz ist nur bei Tieren erlaubt", "Sie ist nicht unsympathisch. Aber wenn man sich Pelz umhängen muss, hinterfrage ich jene Person sehr. Traurig", "Pfui, schäm dich für den Pelz" oder "Pelz? Ernsthaft? Ich erspare mir zu schreiben, was ich solchen Menschen wünsche" ist da zu lesen. Einige fragen sich auch, ob der Pelz wirklich echt ist.