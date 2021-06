Warum auch Star-Pantomime Samy Molcho sein Territorium verteidigt

"Eigentlich nein. Ich bin glücklich. Ich habe immer im Hier und Jetzt gelebt. Gibt es Ziele? Selbstverständlich. Gibt es Träume? Ja, aber als weiter Punkt, wo man hingehen will. Aber, um dort hinzuwachsen – das Wachsen ist im Hier und Jetzt. Ich wollte singen und mein Gesangsprofessor hat mir gesagt: Es ist besser, wenn du den Mund zulässt. Daraus ist ein guter Pantomime geworden. Das ist, was ich meine, es gibt immer einen Ausweg, einen Kompromiss. Man muss sich nur identifizieren. Ein Kompromiss ist nicht aufgeben. Man muss andere Wege finden. Es gibt nicht nur einen Weg", so der Vater von vier ebenfalls sehr erfolgreichen Söhnen, denen er vor allem Toleranz mit auf den Lebensweg gegeben hat.