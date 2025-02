Warum Adele Neuhauser gerne Single ist: "Ich mag mich nicht in Beziehungen"

Privat ist Neuhauser derzeit Single, warum das so ist, erzählte sie in der Sendung "Riverboad".

"Ich kenne mich in Beziehungen und ich mag mich eigentlich nicht in Beziehungen. Weil ich nicht bei mir bin, ich hab da immer die Aufmerksamkeit sehr stark auf meinem Partner. Ich möchte, dass es ihm gut geht", sagte sie da.

"Ich bin jetzt seit einiger Zeit Single und ich stelle fest, ich war ja eigentlich immer in Beziehungen, dass ich mich endlich wieder beruhige. Das hat möglicherweise mit dem Älterwerden zu tun, mit den Schicksalsschlägen, die ich in den letzten Jahren erfahren habe. Auch mit viel Arbeit und viel öffentlicher Wahrnehmung. Dass ich merke, ich bin gerne für mich allein", so die Schauspielerin.